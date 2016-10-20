Ногинск, Московская область, 20 октября, 2016, 11:09 — ИА Регнум. 94 дольщика ООО «Стройжилинвест» из подмосковного Ногинска, четыре года дожидающиеся ключей от своих квартир, смогут получить обещанное жилье в 2018 году. Строительство их дома в 1-м Текстильном переулке возобновлено. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе заместителя председателя Правительства Московской области Германа Елянюшкина.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Недвижимость.Долгострой

Как отмечают власти области, возведение дома, квартиры в котором еще на стадии строительства выкупили 94 дольщика, началось еще в 2013 году. Однако в 2015 году из-за проблем с финансированием стройка остановилась.

«К сожалению, девелопер отказался от конструктивного сотрудничества с властями: ежеквартальная отчетность о деятельности компании не предоставлялась, по юридическому и фактическому адресам были найдены только опустевшие офисы», — пояснили в пресс-службе, отметив, что подмосковным властям пришлось добиваться запрета на реализацию квартир в недостроенном доме.

«Мы направили информацию в прокуратуру Московской области для принятия соответствующих мер. Кроме того, для понуждения застройщика завершить строительство объекта этот вопрос планировалось вынести на рассмотрение Межведомственной рабочей группы по противодействию преступлениям в сфере экономики по вопросу состояния законности в сфере соблюдения прав граждан при участии в долевом строительстве многоквартирных домов при прокуратуре Московской области», — заявил Елянюшкин.

После этого девелопер согласился продолжить проект. Теперь ключи от квартир дольщикам «Стройжилинвеста» обещают отдать в первом квартале 2018 года.

«Проблема обманутых соинвесторов строительства жилья — одна их самых острых в Подмосковье», — резюмировал Елянюшкин.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в начале сентября 2016 года стало известно о возобновлении строительства еще одного резонансного долгостроя области. В Солнечногорске началось возведение жилого комплекса «Белый город», на затягивание строительства которого в апреле президенту РФ Владимиру Путину пожаловались обманутые дольщики объекта.