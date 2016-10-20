Тольятти, Самарская область, 20 октября, 2016, 10:41 — ИА Регнум. Российская компания «АвтоВАЗ» планирует начать экспорт легковых транспортных средств в Чехию. Об этом, как передают «Ведомости», заявил президент компании Николя Мор на открытии завода чешской Brisk Tabor в Тольятти.

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«Мы удерживаем около 20% на рынке автомобилей, — пояснил глава компании. — И мы думаем, что мы можем занять большую долю, мы можем добиться больших результатов, выводя и имея наши хорошие продукты, включая развитие экспортного направления».

При этом Мор добавил, что компания «АвтоВАЗ» уже представлена в странах Европейского союза (ЕС) — Германии и Словакии.

«Мы рассматриваем и Чешскую Республику», — отметил он.

В то же время президент российской автомобильной компании не указал даты, с которой начнется поставка транспортных средств в Чехию.

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