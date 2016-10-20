Москва, 20 октября, 2016, 10:35 — ИА Регнум. В Московском метрополитене на всех станциях до конца 2017 года появятся табло обратного отсчета времени до прибытия поезда, говорится в сообщении мэрии города.

Дарья Антонова ИА REGNUM Станция московского метрополитена

По словам заместителя мэра Москвы Максима Ликсутова, конкурс на поставку табло будет объявлен до конца 2016 года, а к осени 2017 года электронные экраны будут установлены на станциях.

На новых табло появится и горизонтальная шкала, показывающая движение поезда по тоннелю. Для иностранных граждан информация будет дублироваться на английский язык. В настоящее время электронный экран установлен на станции метро «Проспект Мира», он работает с 2014 года.