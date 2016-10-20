Москва, 20 октября, 2016, 17:58 — ИА Регнум. В Москве ежегодно образуется примерно пятая часть доли мусора России, большее количество из которого просто выбрасывается на землю или закапывается. Экологи утверждают, что необходимость изменения назрела давно: объем образуемых отходов растёт, ёмкость полигонов почти исчерпана, а применяемые мусорные технологии попросту вредны для здоровья. В городе необходимо взять курс на внедрение раздельного сбора отходов среди горожан.

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Как сообщается в утвержденной территориальной схеме обращения с отходами Москвы, по итогам 2015 года в столице насчитывается более 91,5 тысячи объектов образования мусора. В документе уточняется, что число образования твердых коммунальных отходов достигает более 7 млн тонн в год, число отходов производства и потребления — более 13 млн тонн в год. При этом обезвреживанием, утилизацией и обработкой твердых коммунальных отходов занимается 14 компаний, а отходами от производства и потребления занимаются 10 компаний. Из территориальной схемы столицы непонятно, куда будут вывозиться отходы и как именно они будут перерабатываться. Зато в тексте упоминаются мусоросжигательные заводы.

Согласно статистике Гринпис России, 90% мусора из столицы направляется на свалки в Подмосковье, 6% отходов сжигается, отравляя воздух, а на переработку идет лишь 4%. Официально на территории Новой Москвы находятся полигоны мусора «Саларьево», «Ракитки», «Сосенки» и «Малинки», остальной частью отходов занимаются нелегалы.

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По словам главы экологической комиссии ОП РФ Сергей Чернина, в городе выявлено порядка 60 несанкционированных свалок, кроме того зафиксировано, что отдельными предприятиями осуществляется незаконный сброс промышленных отходов в реки.

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Кроме того, в столице работают три крупных мусоросжигательных завода. При этом, официально признается, что работает только один (на улице Подольских Курсантов), сообщил корреспонденту ИА REGNUM руководитель токсической программы Гринпис России Алексей Киселев. Не смотря на обещания властей столицы, что сжигать мусор больше не будут, обсуждается стройка еще четырех заводов, которые будут ориентированы на 50% вывоза отходов из столицы.

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Эксперт отметил, что процесс сжигании мусора вреден для здоровья (в воздух выделяются тяжелые металлы и диоксины), а при разработке стратегии решения мусорной проблемы в Москве не учитывается тот факт, что внимание должно быть сконцентрировано на регулировании процесса производства продукции, которая впоследствии и превращается в отходы.

«Сказать, что Москва зарастет мусором — нет, сказать, что все идеально — тоже нет. В принципе, растет количество контейнеров, все средненько развивается. Возможно, не все так плохо в масштабах всей страны, но в Москве есть куда расти», — заключил Кисилев.

Расчеты экологов Грипис России показывают, что от свалок в московском регионе можно избавиться только внедряя раздельный сбор и переработку отходов. В городе проводилось уже несколько экспериментов по раздельному сбору мусора, результаты признавались успешными, организовывалась установка новых контейнеров. Общая сумма, которую планировалось выделить из горбюджета на обращение с отходами по девяти округам, анонсировалась в размере порядка 140 млрд рублей.

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Глава московского филиала организации «Мусора больше нет» Юлия Бурдо пояснила в комментарии корреспонденту ИА REGNUM, что переработка мусора в городе осуществляется за счет отдельных компаний, выигравших многомиллиардные госконтракты. Согласно техзаданию, в трехлетней перспективе на каждые 12,5 тысяч проживающих в Москве должен быть в шаговой доступности организован как минимум один пункт по приему второсырья. «На сегодняшний день большая часть компании недостаточно эффективно выполняет эти обязательства», — сообщила Бурдо.

Эксперт также подчеркнула, что в Москве почти не проводится информирование населения о ходе внедрения системы раздельного сбора мусора, в том числе об изменениях адресов и графиков работы установленных контейнеров. «Жители в основном не знают, где установлены контейнеры, и насколько там правильно организована работа», — уточнила она.

С таким мнением согласна и активистка движения «Раздельный сбор» Анна Родионова. «Нет прозрачности, что же конкретно и где конкретно они сортируют и кому передают. Что реально происходит и какой процент. Без статистики непонятно куда мы движемся. Информация о количестве перерабатывающегося мусора в районах в открытом доступе нет», — сообщила она корреспонденту ИА REGNUM.

Напомним, до 26 сентября 2016 года в целях реализации федерального закона «Об отходах производства и потребления» власти всех регионов России должны были представить свое решение по выходу из мусорной проблемы в территориальных схемах обращения с отходами. В мэрии Москвы представили свое решение в августе 2016 года. В тексте документа сообщается, что к 2020 году планируется снизить объем твердых коммунальных отходов, подлежащих захоронению.

Кроме того, в мэрии разрабатывают экологическую стратегию города до 2030 года, согласно которой запланировано снижение объема отходов, подлежащих захоронению, на 25%.

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