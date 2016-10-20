Барнаул, 20 октября, 2016, 10:29 — ИА Регнум. Срок эксплуатации многих барнаульских лифтов истечет к 2020 году, но средств, чтобы заменить их на новые, в бюджете города нет. Этой проблемой сегодня озадачены не только депутаты Барнаульской думы, но и жители города. Как сообщают «Наши новости», на улице Попова, 88 в Барнауле, лифты стоят уже не первую неделю. Жильцы квартир теперь стараются лишний раз на улицу не выходить.

«Наши новости» Барнаульская пенсионерка Раиса Кропотова ежедневно подходит к лифту в надежде, что может быть сегодня он заработает

К примеру, Раиса Кропотова ежедневно подходит к лифту в надежде, что может быть сегодня он заработает: жить на 6-ом этаже без грузоподъемного механизма 80-летней женщине очень и очень сложно.

«Наши новости» Неработающий лифт

«Как можно жить без лифта? Я вынуждена несколько раз взвешивать свои планы, чтобы один раз сходить, и один раз подняться», — сетует пенсионерка.

Ее соседка — Надежда Литвинова — тоже женщина в возрасте. Разница только в том, что ей приходится ежедневно спускаться и подниматься на 8 этаж. На каждой площадке — остановка — нужно перевести дух, собраться с силами.

«Наши новости» Жительница Барнаула Надежда Литвинова вынуждена ежедневно подниматься пешком на 8-ой этаж: лифт отключили, так как вышел срок эксплуатации

«В нашем подъезде очень много пожилых людей. Занести на 8-ой этаж выращенный на даче урожай неимоверно сложно — мы сами едва сами себя поднимаем», — отмечает Надежда Литвинова.

Главный инженер управляющей компании Андрей Шулев говорит: лифты отключены во всех 15 подъездах дома, так как вышел срок эксплуатации и передвигаться на них дальше по закону нельзя — нужен последиагностический ремонт. Решить проблему — а именно — насобирать необходимые на ремонт 0,5 млн. руб., здесь пытаются путем внесения в квитанцию новой строки «прочие расходы», и чем скорее за нее проголосуют, тем быстрее начнется ремонт.

«Наши новости» Жильцы дома по ул. Попова в Барнауле, где лифты отключили во всех 15 подъездах дома, так как вышел срок эксплуатации

«Но это еще что», — говорят в управляющей компании: в 2020 году эти самые лифты вообще нужно будет менять. И здесь речь пойдет уже о сумме с семью нулями. «На сегодняшний момент замена лифта стоит порядка 2 миллионов рублей», — поясняет главный инженер МУП «ДЭЗ-1» Ленинского района Барнаула Андрей Шулев.

Поэтому 2020 года с опаской ждут многие: замена лифтов может стать темой №1. Масштаб надвигающегося коллапса был озвучен на последней сессии Барнаульской городской думы.

«Наши новости» Депутаты Барнаульской городской думы

«Согласно техническому регламенту, у нас к 15 февраля 2020 года количество лифтов, отработавших назначенный срок, составит 1615 штук. И сейчас Ростехнадзор с этим делом работает очень жестко — если срок вышел — лифт останавливается и все. Вы представляете, что это, как минимум, будет социальный взрыв», — подчеркнул зампредседателя по экономической политике и собственности Барнаульской городской думы Юрий Ряплов.

«Наши новости» Зампредседателя по экономической политике и собственности Барнаульской городской думы Юрий Ряплов

Замена всех лифтов в Барнауле обойдется не менее, чем в 4 миллиарда рублей. Эта сумма сопоставима о общими доходами годового бюджета столицы Алтайского края на 2016 год (чуть более 5,5 млрд рублей.). Поэтому решить проблему в одиночку ни жильцам, ни властям — не получится — необходимо объединять усилия. За основу народные избранники предложили взять опыт Новосибирской области, где на условиях софинансирования за малый промежуток времени удалось заменить более 1 тыс. лифтов. Барнаул сейчас вынашивает планы по разработке подобной программы.

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Как уже сообщало ИА REGNUM, первые жилые дома, оборудованные лифтами, появились в Алтайском крае в 1973 — 1974 годах. В настоящее время в многоквартирных домах Барнаула установлено более 3500 лифтов. Срок службы лифта, по истечении которого он подлежит замене, составляет 25 лет. Список лифтов, отработавших нормативный срок эксплуатации в алтайских высотках, ежегодно пополняется на 200−300 единиц. Замена лифтового оборудования выполняется в рамках краевой программы «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Алтайского края» на 2014−2043 годы.

«Наши новости» Дом по ул. Попова в Барнауле, где лифты отключили во всех 15 подъездах дома

Между тем, по данным Главного управления строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Алтайского края, краткосрочный план 2015−2016 годов региональной программы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, был завершен только в сентябре 2016 года: лифтов по нему отремонтировали всего лишь 21 штуку. За 2016−2017 годы планируется заменить всего 120 лифтов.