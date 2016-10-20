Иваново, 20 октября, 2016, 10:24 — ИА Регнум. Предприниматель Евгений Холоша был убит в Иванове вечером 19 октября. Информацию об этом корреспонденту ИА REGNUM подтвердили в Следственном управлении СКР по Ивановской области.

pixabay.com Убийство. Расследование

По данным местных СМИ, Холоша был связан с криминальным миром и контролировал сферу пассажирских перевозок в регионе. Так, один из ивановских перевозчиков, у которого сожгли несколько автобусов и жестоко избили, обвинял в нападении Холошу, сообщило местное агентство IvanovoNews.

Евгений Холоша также проходил обвиняемым по делу о расстреле 30 сентября 2000 года в Заволжском районе семи человек, в том числе — четырех милиционеров. Тогда он получил условный срок — за подстрекательство и пособничество.