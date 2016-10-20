Вашингтон, 20 октября, 2016, 10:17 — ИА Регнум. Американская компания Yahoo, владеющая второй по популярности в мире поисковой системой, обратилась к правительству страны с официальным требованием. В нем компания просит дать разъяснения, касающиеся заказа на сбор данных о своих клиентах, сообщает Reuters.

computerhoy.com Yahoo!

Руководство Yahoo заявило об обращении, направленном главе национальной разведки США Джеймсу Клэпперу. С помощью письма в компании планируют сделать более прозрачными подобные запросы, поступающие от правительства.

Как отмечает издание, в 2015 году компанией Yahoo было разработано программное обеспечение, которое способно обнаружить среди почтовой переписки клиентов нужную информацию. Заказчиком программы выступила разведка США.