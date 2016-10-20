Лондон, 20 октября, 2016, 10:00 — ИА Регнум. Археологи из Великобритании и Бразилии доказали, что некоторые виды низших приматов способны изготавливать простейшие каменные орудия труда. Раньше ученые считали, что этим умением обладают лишь человекообразные обезьяны, сообщает BBC.

Цитата из к/ф «2001 год: Космическая одиссея». реж Стэнли Кубрик. 1968. Великобритания, США Приматы

На протяжении долгого времени специалисты считали, что именно умение производить орудия труда из подручных средств отличает человека, а также шимпанзе и горилл, от других приматов. Однако выяснилось, что некоторые приматы изготавливают камни с острыми краями, другие также это делают, но не пользуются получившимися орудиями.

В частности, бразильские чернополосые капуцины специально бросают с обрыва камни, чтобы они оббивались о другие. Открытие ученых может породить масштабные дискуссии в области палеоантропологии. Ведь теперь под сомнением окажутся утверждения, что найденные камни, считающиеся древними орудиями труда, были изготовлены именно предками человека.