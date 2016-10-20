Ученые подвергли сомнению главную теорию происхождения человека
Лондон, 20 октября, 2016, 10:00 — ИА Регнум. Археологи из Великобритании и Бразилии доказали, что некоторые виды низших приматов способны изготавливать простейшие каменные орудия труда. Раньше ученые считали, что этим умением обладают лишь человекообразные обезьяны, сообщает BBC.
На протяжении долгого времени специалисты считали, что именно умение производить орудия труда из подручных средств отличает человека, а также шимпанзе и горилл, от других приматов. Однако выяснилось, что некоторые приматы изготавливают камни с острыми краями, другие также это делают, но не пользуются получившимися орудиями.
В частности, бразильские чернополосые капуцины специально бросают с обрыва камни, чтобы они оббивались о другие. Открытие ученых может породить масштабные дискуссии в области палеоантропологии. Ведь теперь под сомнением окажутся утверждения, что найденные камни, считающиеся древними орудиями труда, были изготовлены именно предками человека.