Вашингтон, 20 октября, 2016, 09:49 — ИА Регнум. Цены на золото продолжают незначительно повышаться на фоне слабых данных статистики по рынку недвижимости в США. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные торгов.

Золото

Так, по состоянию на 08.57 мск цена декабрьского фьючерса на золото на бирже Comex в Нью-Йорке росла на $1,60, или на 0,13% — до $1271,50 за тройскую унцию.

Цена на декабрьский фьючерс на серебро остановилась на отметке $17,68 за унцию, набрав всего 0,10% относительно прошлого показателя.