Москва, 20 октября, 2016, 09:46 — ИА Регнум. Прорыва, как и ожидалось, на саммите «нормандской четверки» не произошло. Как передает корреспондент ИА REGNUM 20 октября, об этом заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР). «Мы вновь услышали заверения президента Украины Петра Порошенко о приверженности Минским соглашениям. Однако, это по-прежнему только слова», — констатировал парламентарий.

kremlin.ru Переговоры в «нормандском формате»

«Политическая часть Минска-2 вот уже более полутора лет саботируется Киевом, обещанная конституционная реформа пробуксовывает, а вопрос особого статуса Донбасса — краеугольного камня в урегулировании украинского кризиса — до сих не решен», — говорит он.

Украинские власти продолжают игнорировать мнение ЛНР и ДНР, а Запад успешно закрывает глаза все эти обстоятельства, покрывая режим Порошенко и обвиняя Россию во всех смертных грехах, отметил депутат. «Очень хочется надеяться, что при выработке очередной «дорожной карты» все эти вопросы не отойдут на второй план и процесс урегулирования на юго-востоке Украины в его политической и гуманитарной плоскости, наконец, будет выведен из тупика», — заключил Слуцкий.

Урегулирование ситуации на Украине может быть достигнуто только на основе Минских соглашений. К такому выводу пришла «нормандская четвёрка» на переговорах, завершившихся 19 октября. Миссию ОБСЕ в Донбассе участники переговоров готовы расширить. По гуманитарным вопросам больших результатов достичь не удалось, сообщил президент России Владимир Путин.