Воронеж, 20 октября, 2016, 09:45 — ИА Регнум. На 210 тысяч рублей в общей сложности оштрафован воронежский футбольный клуб «Факел» за поведение своих болельщиков на матче с московским «Динамо» 15 октября. Московский клуб заплатит 150 тысяч. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе «Российского футбольного союза», такое решение было принято 19 октября на заседании контрольно-дисциплинарного комитета.

fanatyczny.wordpress.com Футбольные фанаты с зажженными файерами

«За неправомерные действия зрителей и необеспечение безопасности на стадионе, повлекшее беспорядки, сопровождающиеся драками и повреждением имущества» ФК «Факел» должен отдать 150 тыс. рублей. Кроме того, на три домашних матча «Факела» секторы Южной трибуны стадиона будут закрыты для болельщиков — кроме женщин и детей до 12 лет.

Еще 50 тысяч «Факел» заплатит за файеры на трибунах, 10 тысяч — за то, что фанаты команды скандировали оскорбительные выражения.

«Динамо» также придется заплатить за поведение своих фанатов на этом матче: за повреждение имущества клубу назначен штраф в 100 тыс. рублей и запрет на допуск болельщиков на три выездных матча команды. Еще в 50 тыс. рублей клубу обойдется использование фанатами пиротехники, в 10 тыс. — скандирование оскорблений.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 октября в рамках 17 тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ) в Воронеже встречались команды местного ФК «Факел» и московского «Динамо». Перед матчем произошло несколько стычек между фанатами. Позже беспорядки продолжились уже на стадионе, в результате арбитр остановил матч и на 10 минут и увел команды с поля. Фанаты нанесли стадиону ущерб в почти 500 тыс. рублей — только кресел было поломано почти 700 штук. Несколько человек пострадали. Полиция возбудила уголовное дело о хулиганстве.