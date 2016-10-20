Севастополь, 20 октября, 2016, 09:30 — ИА Регнум. Федеральная антимонопольная служба готовит законодательную базу для изменений расчетов стоимости коммунальных тарифов. Об этом в Севастополе 19 октября заявил руководитель Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Счет за ЖКХ

«Сегодня расчеты, которые ложатся в основу тарифа, они очень часто строятся на себестоимости, а себестоимость рисуется из воздуха. Из себестоимости соответствующих услуг тарифы вводить нельзя. Тарифы нужно выводить по другим более современным методам — так называемый метод сопоставимых рынков, аналогов, ретроспективные методы. Мы готовим новое законодательство в этой сфере», — цитирует Артемьева РИА «Крым».

Как сообщало ИА REGNUM, 19 октября глава ФАС Игорь Артемьев ФАС и губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников в правительстве города провели рабочую встречу, в ходе которой обсудили проблемы в сфере госзакупок и тарифной политики. Также был поднят вопрос, касающийся упрощенной процедуры закупок не только по объектам ФЦП, но и в целом по исполнению обязательств бюджета Севастополя.