Москва, 20 октября, 2016, 09:26 — ИА Регнум. Посадочный модуль «Скиапарелли» (Schiaparelli) сможет выйти на связь в течении 10 дней при условии, если аппарат совершил мягкую посадку на поверхность Красной планеты. Об этом говорится в сообщении Роскосмоса.

esa.int Посадочный модуль «Скиапарелли»

«Контакт с демонстрационным посадочным модулем «Скиапарелли», который должен был совершить посадку на поверхность Марса, пока не налажен, — говорится в сообщении. — Команда специалистов центра управления пытается установить связь с модулем, который вошел в атмосферу Марса через 107 минут после начала маневра TGO (орбитальный модуль)».

При этом в сообщении Роскосмоса отмечается, что если «Скиапарелли» совершил «мягкую» посадку на поверхность Марса, то в соответствии с программой аккумуляторы должны поддерживать его работоспособность от 3-х до 10 дней.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 19 октября Европейское космическое агентство (ЕКА) сообщило о нештатной ситуации при посадке молуля «Скиапарелли» на поверхность Марса, которая должна была состояться в 17:48 мск.

Отмечалось, что в 17:42 мск модуль начал посадку на Красную планету, во время которой передал сигнал о раскрытии парашюта и сбросе теплового экрана. После достижения минимальной высоты сигнал со «Скиапарелли» был потерян, причиной чего могут быть проблемы при приземлении.

Читайте также: Ученые: Посадочная платформа «Скиапарелли» могла разбиться на Марсе