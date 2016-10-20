Омичей обещают бесплатно накормить «политическим трупом Обамы»
Омск, 20 октября, 2016, 09:24 — ИА Регнум. Один из баров Омска в честь наступающего Хэллоуина предложил посетителям «отведать «политический труп» президента USA Барака Обамы совершенно бесплатно».
Как передает корреспондент ИА REGNUM, «заманчивое» предложение сопровождается лозунгом «Нет санкциям!».
Добавим, подписчиков страницы этого бара в соцсетях это предложение не воодушевило. «Очевидно, что у вашего арт-директора (если таковой вообще имеется) фантазия нулевая и тупо провинциальная», — отмечает один из пользователей.
«Друзья, воспринимайте это не как оскорбление или политический пост, а как шутку и вкусный подарок нашим гостям на праздник Halloween, насыщенный особым праздничным юмором. Выпекая торт в виде президента Обамы, мы не хотели оскорбить чью-либо политическую позицию», — попытались оправдаться представители администрации заведения.
Напомним, праздник Хэллоуин широко отмечается в англоязычных странах 31 октября, в канун Дня всех святых. Празднуют его и в России, однако в основном это происходит в ночных клубах, барах и других развлекательных заведениях, которые пытаются таким образом привлечь побольше посетителей.
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Также можно напомнить, что в 2013 году министерство образования Омской области, озаботившись «психическим и духовно-нравственным здоровьем обучающихся», рекомендовало «принять меры по пресечению мероприятий, посвященных празднованию Хэллоуина».
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