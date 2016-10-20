Омск, 20 октября, 2016, 09:24 — ИА Регнум. Один из баров Омска в честь наступающего Хэллоуина предложил посетителям «отведать «политический труп» президента USA Барака Обамы совершенно бесплатно».

Fotomek Хэллоуин. Тыквы

Как передает корреспондент ИА REGNUM, «заманчивое» предложение сопровождается лозунгом «Нет санкциям!».

Добавим, подписчиков страницы этого бара в соцсетях это предложение не воодушевило. «Очевидно, что у вашего арт-директора (если таковой вообще имеется) фантазия нулевая и тупо провинциальная», — отмечает один из пользователей.

«Друзья, воспринимайте это не как оскорбление или политический пост, а как шутку и вкусный подарок нашим гостям на праздник Halloween, насыщенный особым праздничным юмором. Выпекая торт в виде президента Обамы, мы не хотели оскорбить чью-либо политическую позицию», — попытались оправдаться представители администрации заведения.

Напомним, праздник Хэллоуин широко отмечается в англоязычных странах 31 октября, в канун Дня всех святых. Празднуют его и в России, однако в основном это происходит в ночных клубах, барах и других развлекательных заведениях, которые пытаются таким образом привлечь побольше посетителей.

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Также можно напомнить, что в 2013 году министерство образования Омской области, озаботившись «психическим и духовно-нравственным здоровьем обучающихся», рекомендовало «принять меры по пресечению мероприятий, посвященных празднованию Хэллоуина».

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