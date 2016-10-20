Владивосток, 20 октября, 2016, 09:35 — ИА Регнум. Сегодня прогнозировать курсы валют совершенно бесполезно, поскольку существуют два равновероятных сценария: санкции будут или нет. Промежуточного варианта не дано. Об этом в беседе с корреспондентом ИА REGNUM заявил руководитель экспертного сообщества Школы экономики и менеджмента ДВФУ Максим Кривелевич.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллар США

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По прогнозам экономиста, в случае введения санкций мы получим очень серьёзный взлёт валютного курса. Когда? Не в октябре. Декабрь — то время, когда производятся все бюджетные траты, и огромный объём потраченных бюджетом денег тут же отправляется за границу. В преддверии Нового года население массово начинает покупать бытовую технику, туристические путёвки. Таким образом, в декабре и январе клином сходятся все факторы, которые направлены на обвал рубля.

«В ситуации геополитической напряжённости, в ситуации, когда нам очень много долларов нужно, если поток долларов к нам будет ограничен, мы сможем увидеть совершенно любой курс: 70, 80… Сколько фантазии хватит», — уверен руководитель экспертного сообщества Школы экономики и менеджмента ДВФУ.

«Другой сценарий — мировое сообщество побурчит, но санкции вводить не будет. Тогда мы имеем исчерпание факторов роста предложений нефти на рынке, потому что все уже смирились, что с Ирана сняли санкции, все уже смирились, что американские нефтяники не уходят с рынка. Доводов к падению цен на нефть нет, бюджет у нас заложен достаточно осторожный, соответственно в отсутствие санкций можно ожидать уход в 60 рублей», — считает Максим Кривелевич.

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Как сообщало ИА REGNUM, заместитель главы министерства иностранных дел России Сергей Рябков назвал слабой администрацию президента США Барака Обамы после угрозы со стороны госсекретаря США Джона Керри о введении новых санкций в отношении РФ. Канцлер Германии Ангела Меркель согласна, что санкции против России из-за действий в Сирии должны оставаться одним из вариантов. Президент Франции Франсуа Олланд тоже критикует поддержку, которую Россия оказывает законному президенту Сирии Башару Асаду.

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