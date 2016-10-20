Севастополь, 20 октября, 2016, 09:16 — ИА Регнум. Цены на товары в Крыму и Севастополе выше, чем в Краснодарском крае, из-за сложной логистики, изношенности дорожной инфраструктуры и слабой конкуренции среди продавцов. Об этом 19 октября в Севастополе заявил руководитель Федеральной антимонопольной службы РФ Игорь Артемьев, передает корреспондент ИА REGNUM.

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«Издержки, которые связаны с производством, в Крыму могут быть выше по многим причинам. Нужно построить не только энергетические системы, но и известный мост (через Керченский пролив — прим. ИА REGNUM ), чтобы можно было и отправлять товар на «большую землю», и привозить те же удобрения для сельского хозяйства», — сказал Артемьев.

Артемьев также отметил, что в Краснодарском крае конкуренция среди торговых сетей выше. «Если вы захотите продать товар в каком-то супермаркете в Краснодаре дороже процентов на 10, то у вас конкурент заберет покупателя, там конкуренция более жесткая», — добавил он.

Вместе с тем, глава ФАС подчеркнул, что ситуация с ценами в Крыму временная. С приведением в порядок дорожной инфраструктуры, основных фондов, налаживанием системы поставок и ростом конкуренции ценовая ситуация стабилизируется.