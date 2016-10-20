Южно-Сахалинск, 20 октября, 2016, 09:16 — ИА Регнум. Спасти от рыбных коммерсантов памятник природы на Сахалине намерены общественные активисты. Они уже собирают подписи под петицией на имя президента РФ за спасение заказника «Северный», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

maxima-tour.ru Государственный природный заповедник Северный

Общественники сахалинской Охи просят у главы государства помощи в спасении уникального заказника на полуострове Шмидта, статус которого может измениться в ближайшее время.

«Региональный заказник «Северный» богат лососевыми реками, разнообразным уникальным животным миром и ненарушенной экосистемой с реликтовыми темнохвойными лесами. Побережье заказника критически важно для сохранения краснокнижного белоплечного орлана, питающегося рыбой. Белоплечный орлан — один из самых крупных орлов в мире. Заказник «Северный» защищает эту хрупкую экосистему почти 40 лет», — пишут активисты в петиции на имя Владимира Путина.

Охинцы собрали под обращением уже более 1000 подписей. Сбор продолжается.

С 2013 года, с подачи экс-губернатора Сахалина Хорошавина, на территории заказника стали появляться рыбные станы. Тогда общественность смогла довести дело до суда и отстоять уникальный памятник природы. В марте 2016 года Сахалинский областной суд признал рыболовецкие сооружения на территории «Северного» незаконными. До этого, в 2015 году, суд города Охи потребовал от рыбопромышленников незамедлительно вывезти с территории заказника все сооружения.

Однако, несмотря на вердикты двух судебных инстанций, ни станы, ни техника до настоящего времени так и не выведены из «Северного».

Сахалинцы обращались по этому вопросу к действующему губернатору Сахалина Олегу Кожемяко, но их голос так и не был услышан.

«И вот теперь, вместо того, чтобы убрать из заказника незаконные рыболовные станы, правительство Сахалинской области пытается их легализовать! То есть, вместо устранения нарушений закона, пытается сам закон приспособить к ним! Вместо защиты уникального уголка природы — способствует его разрушению! Для этого сахалинское правительство недавно начало процедуру внесения изменений в действующий режим заказника «Северный», которыми все морское побережье «Северного» объявляется Хозяйственной зоной. На этой территории разрешается размещение рыбопромышленных станов в неограниченном количестве. Коммерческую оккупацию заказника нельзя допустить!», — продолжают сахалинцы.

В своем обращении общественники просят Владимира Путина поручить губернатору Сахалина прекратить попытки перекроить заказник в угоду рыбным коммерсантам и отозвать проект решения о изменении статуса территории «Северного». Люди требуют также потребовать от Федеральной службы судебных приставов принять немедленные меры по исполнению решений судов по освобождению территории заказника от техники и рыбопромышленных станов.

Жители Сахалина настаивают также на присвоении региональному заказнику «Северный» статуса государственного заповедника федерального подчинения.

Люди также обратились к Кожемяко с требованием признать недействительными результаты общественных слушаний, на которых, якобы, проголосовали за изменение статуса заказника. Граждане требуют провести новые слушания, с соблюдением легитимности. Общественники опасаются, что если у властей получится с «Северным», то такая же судьба может постигнуть все заказники Сахалинской области.