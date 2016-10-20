Уникальный памятник природы на Сахалине под угрозой уничтожения
Южно-Сахалинск, 20 октября, 2016, 09:16 — ИА Регнум. Спасти от рыбных коммерсантов памятник природы на Сахалине намерены общественные активисты. Они уже собирают подписи под петицией на имя президента РФ за спасение заказника «Северный», сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Общественники сахалинской Охи просят у главы государства помощи в спасении уникального заказника на полуострове Шмидта, статус которого может измениться в ближайшее время.
«Региональный заказник «Северный» богат лососевыми реками, разнообразным уникальным животным миром и ненарушенной экосистемой с реликтовыми темнохвойными лесами. Побережье заказника критически важно для сохранения краснокнижного белоплечного орлана, питающегося рыбой. Белоплечный орлан — один из самых крупных орлов в мире. Заказник «Северный» защищает эту хрупкую экосистему почти 40 лет», — пишут активисты в петиции на имя Владимира Путина.
Охинцы собрали под обращением уже более 1000 подписей. Сбор продолжается.
С 2013 года, с подачи экс-губернатора Сахалина Хорошавина, на территории заказника стали появляться рыбные станы. Тогда общественность смогла довести дело до суда и отстоять уникальный памятник природы. В марте 2016 года Сахалинский областной суд признал рыболовецкие сооружения на территории «Северного» незаконными. До этого, в 2015 году, суд города Охи потребовал от рыбопромышленников незамедлительно вывезти с территории заказника все сооружения.
Однако, несмотря на вердикты двух судебных инстанций, ни станы, ни техника до настоящего времени так и не выведены из «Северного».
Сахалинцы обращались по этому вопросу к действующему губернатору Сахалина Олегу Кожемяко, но их голос так и не был услышан.
«И вот теперь, вместо того, чтобы убрать из заказника незаконные рыболовные станы, правительство Сахалинской области пытается их легализовать! То есть, вместо устранения нарушений закона, пытается сам закон приспособить к ним! Вместо защиты уникального уголка природы — способствует его разрушению! Для этого сахалинское правительство недавно начало процедуру внесения изменений в действующий режим заказника «Северный», которыми все морское побережье «Северного» объявляется Хозяйственной зоной. На этой территории разрешается размещение рыбопромышленных станов в неограниченном количестве. Коммерческую оккупацию заказника нельзя допустить!», — продолжают сахалинцы.
В своем обращении общественники просят Владимира Путина поручить губернатору Сахалина прекратить попытки перекроить заказник в угоду рыбным коммерсантам и отозвать проект решения о изменении статуса территории «Северного». Люди требуют также потребовать от Федеральной службы судебных приставов принять немедленные меры по исполнению решений судов по освобождению территории заказника от техники и рыбопромышленных станов.
Жители Сахалина настаивают также на присвоении региональному заказнику «Северный» статуса государственного заповедника федерального подчинения.
Люди также обратились к Кожемяко с требованием признать недействительными результаты общественных слушаний, на которых, якобы, проголосовали за изменение статуса заказника. Граждане требуют провести новые слушания, с соблюдением легитимности. Общественники опасаются, что если у властей получится с «Северным», то такая же судьба может постигнуть все заказники Сахалинской области.