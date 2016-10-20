Пекин, 20 октября, 2016, 09:13 — ИА Регнум. Китайская компания LeEco, производящая смартфоны, готова приступить к разработке беспилотного электромобиля, сообщает «Экономика сегодня».

technobuffalo.com Автомобиль LeSEE

К настоящему времени компания уже приобрела офисный комплекс в американской Кремниевой долине площадью 20 га. В планах компании — принять на работу 12 тыс. сотрудников. В офисе компании в Сан-Хосе (Калифорния) трудятся 500 человек.

В том случае, если амбициозная цель будет достигнута, компания войдет на рынок США не только с беспилотным электрокаром. LeEco, основанная в 2004 году под названием LeTV, производит смартфоны и телевизоры, а также предлагает технологии в сфере развлечений.