Вашингтон, 20 октября, 2016, 09:12 — ИА Регнум. После третьих, последних дебатов кандидатов в президенты США Дональда Трампа и Хиллари Клинтон советник Трампа Рудольф Джулиани заявил, что Клинтон так и не смогла ответить на вопрос, чего она достигла за 30 лет в большой политике.

Иван Шилов ИА REGNUM Хиллари Клинтон

Выступая в эфире телеканала Fox News бывший мэр Нью-Йорка отметил, что Трамп просто «ударил» Клинтон словами о том, что она ничего не достигла за 30 лет. «У нее не было ответа. Потому что нет на это ответа», — сказал Джулиани.

Говоря о выступлении Трампа, Джулиани отметил, что оно было одним из лучших — кандидат был «по-президентски» спокоен.

Напомним, третий и последний раунд дебатов между кандидатами в президенты США состоялся 19 октября. Как и прежде, большинство зрителей телеканала CNN отдали победу Хиллари Клинтон — 52%, Трампа поддержали 39% опрошенных.