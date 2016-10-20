Ставрополь, 20 октября, 2016, 09:09 — ИА Регнум.



(сс) kaisender Лифт

В Ставрополе при аварийном торможении лифта в торговом комплексе пострадали четыре человека, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном управлении МЧС.

Авария произошла накануне, 19 октября 20:32. В торговом комплексе «Европейский», расположенном в районе нижнего рынка краевой столицы на проспекте Карла Маркса упал грузовой лифт, в котором находились люди.

На место немедленно выехали аварийные службы, которые помогли людям выбраться и доставили пострадавших в больницу №4 Ставрополя.

В МЧС уточнили, что лифт этот, по предварительным данным, в эксплуатацию еще не вводился. Он находится в строящемся крыле торгового комплекса.

Его падение произошло из-за нарушения техники безопасности. На месте работают представители Ростехнадзора.

Для ликвидации последствий падения лифта привлекались 21 человек и шесть единиц техники, добавили в МЧС региона.