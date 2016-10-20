Манила, 20 октября, 2016, 09:09 — ИА Регнум. На Филиппины обрушился тайфун «Хаима», который стал самым мощным тайфуном за всю историю Филиппин, сообщает 20 октября France Presse.

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Тайфун «Хаима» обрушился на северные прибрежные города. Порывы ветра достигали скорости 315 км/ч. Тайфун бушевал всю ночь 20 октября, в 09:00 он покинул западную часть острова Лузон и отправился в сторону южного Китая.

Президент Филиппин Родриго Дутерте сказал вечером 19 октября, что были приняты все необходимые меры для обеспечения безопасности людей, десятки тысяч людей были эвакуированы.

«Мы молим Бога, чтобы он избавил нас от разрушений, от которых наша страна уже пострадала прежде, они принесли много горя», — сказал Дутерте, который в данный момент находится с государственным визитом в Пекине.

Напомним, тайфун «Хаима» обрушился на Филиппины через неделю после тайфуна «Сарика», во время которого погиб один человек и трое пропали без вести. Информация о возможных жертвах тайфуна «Хаима» пока не поступала.