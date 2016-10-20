Красноярск, 20 октября, 2016, 09:06 — ИА Регнум. В Сибири осудили пятерых членов организованной группы, совершившей свыше 20 нападений на дальнобойщиков, в том числе на территории Красноярского края. Преступники получили сроки от 4 до 6,5 года тюремного заключения.

paulbr75 След грузового автомобиля

Однако сибирских дальнобойщиков грабеж волнует не в первую очередь. Лидер ассоциации дальнобойщиков «Сибиряк» Ян Шикин перечислил для ИА REGNUM главные тревоги водителей большегрузов. «В первую очередь это высокие цены на бензин. На втором месте, пожалуй, будет проблема безопасности. Особенно это актуально для Иркутской области и того, восточного, направления», — пояснил он.

По словам Шикина, грабеж на дорогах связан с отсутствием достаточного количества безопасных стоянок. «Останавливаться приходится только на охраняемых стоянках. Но, повторюсь, это актуально для иркутского направления. На западе дела обстоят получше», — отметил он.

Например, от действий осужденных членов бандитской группировки пострадали предприниматели Кемеровской, Новосибирской, Иркутской, Самарской областей, Красноярского, Алтайского краев, Тувы, Хакасии, Бурятии, а также Москвы. Общая сумма причиненного ими ущерба составила порядка 4 млн рублей. Однако главарь банды Александр Клышта до сих пор не пойман и находится в федеральном розыске.

В беседе с ИА REGNUM лидер ассоциации дальнобойщиков также сообщил, что не меньше, чем бандитов, водители опасаются состояния дорог. «Помимо отсутствия охраняемых стоянок, нас также волнует состояние дорожного полотна», — подчеркнул он, добавив, что существует еще ряд угроз, которые до Сибири просто еще не дошли.

«В западной части России, кажется в Вологодской области, уже вводят автоматический весовой контроль. Там допускаются большие погрешности, а правоохранители уже хвалятся, что выписали штрафов на 62 миллиона буквально за неделю. И этот автоматический весовой контроль хотят ввести по всей России», — сказал Шикин.

Напомним, по распоряжению Росавтодора, Вологодская область выбрана пилотной площадкой для внедрения автоматической системы весогабаритного контроля за грузовым транспортом. Проект был официально запущен 1 октября.