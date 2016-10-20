Берлин, 20 октября, 2016, 09:02 — ИА Регнум. Президент Франции Франсуа Олланд на совместной пресс-конференции с канцлером ФРГ Ангелой Меркель по итогам встречи «нормандской четверки» в Берлине заявил, что бомбардировки сирийского города Алеппо — это военное преступление, сообщает Reuters.

nasimonline.ir Алеппо

«То, что происходит в городе-мученике Алеппо, является подлинным военным преступлением», — сказал Олланд. Он призвал прекратить бомбардировки города со стороны «режима (президента Сирии Башара Асада — ИА REGNUM ) и его пособников, российских воздушно-космических сил».

Также подтвердить свою приверженность к разрешению кризиса путем переговоров должна сирийская оппозиция, считает Олланд. Тем не менее основная ответственность лежит на России и Сирии — Олланд призвал оказывать на Москву и Дамаск «максимальное давление», оговорившись, что вводить санкции против России по Сирии пока рано.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель поддержала своего французского коллегу, заявив, что в случае с Алеппо «мы говорим о преступной деятельности против гражданского населения».

Встреча лидеров России, Германии, Украины и Франции прошла в Берлине вечером 19 октября. Послу обсуждения ситуации на Украине президент РФ Владимир Путин обсудил с Меркель и Олландом сирийский кризис, переговоры продолжались полтора часа.