Вашингтон, 20 октября, 2016, 09:00 — ИА Регнум. Межпланетная станция «Юнона» (Juno), которую НАСА в августе 2011 года запустило к Юпитеру, автоматически переключилась на режим безопасности. По предварительным данным, приборы на борту зонда не работают, сообщает пресс-служба НАСА.

nasa.gov Межпланетная станция «Юнона» (Juno)

Отмечается, что сбор данных о планете, намеченный на 19 октября, не произошел. Предполагается, что аппаратура может возобновить работу в декабре этого года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 5 июля этого года космический аппарат вышел на орбиту Юпитера. «Юноне» предстоит пролить свет на происхождение планеты-гиганта, а также изучить свойства его атмосферы — состав, температуру, конвекционные процессы.

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