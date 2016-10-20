Москва, 20 октября, 2016, 08:46 — ИА Регнум. Торги по нефти 19 октября завершились ростом. Баррель Brent подорожал на 0,8%, до $52,54. На американской сессии котировки повышались до отметки $53,10. Их рост был вызван данными министерства энергетики США по запасам нефти и нефтепродуктов.

Добыча нефти

Согласно последним данным Минэнерго США, запасы нефти в стране за минувшую неделю сократились на 5,2 млн баррелей, до 468,7 млн баррелей (прогноз был +2,705 млн баррелей). Запасы нефти в Кушинге сократились на 1,6 млн баррелей, до 59,7 млн баррелей. Запасы дистиллятов сократились на 1,2 млн баррелей, до 155,7 млн баррелей.

Участники рынка проигнорировали увеличение запасов бензина и добычи нефти. Запасы бензина увеличились на 2,5 млн баррелей, добыча нефти на 14 тыс., до 8,464 млн баррелей в сутки. Именно эти показатели и заставили цену вернуться к уровню $52,37. Техническая картина указывает на продолжение роста нефтяных котировок до $53,71 (максимум от 10.10.16). Благоприятное время для их роста — американская сессия после пресс-конференции главы ЕЦБ Марио Драги.