Берлин, 20 октября, 2016, 08:45 — ИА Регнум. Специалисты из Европейской южной обсерватории смогли получить самые четкие на сегодняшний день снимки звезды-гипергиганта в созвездии Киля. Необычное светило известно тем, что пребывает в крайне нестабильном состоянии, а его взрыв грозит уничтожить все живое на Земле, считают ученые. Фотографии звезды опубликованы в журнале Astronomy & Astrophysics.

eso.org Звезда Эта Киля (η Carinae)

Звезда Эта Киля (η Carinae) состоит из двух компонентов, один из которых является, предположительно, самой крупной звездой в галактике Млечный Путь. Его масса превышает солнечную в 120−150 раз, в то время как масса второго компонента — от 30 до 80 масс Солнца. Астрономы наблюдают за Этой Киля с 17-го века, отмечая сильные колебания ее яркости.

Дело в том, что давление внутри звезды-гипергиганта крайне велико, и при вспышках активности в ее недрах часть массы звезды выбрасывается в космос. Следы таких вспышек сформировали вокруг звезды туманность Гомункула.

Астрономы считают, что в будущем Эта Киля может взорваться, превратившись в сверхновую. В таком случае, если ось звезды будет направлена на Землю, наша планета может пострадать. Большое количество заряженных частиц и гамма-лучей могут преодолеть огромное расстояние до Земли, уничтожить все спутники на орбите и озоновый слой планеты, что грозит Земле катасттрофическими последствиями.