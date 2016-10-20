Москва, 20 октября, 2016, 08:42 — ИА Регнум. Злоумышленники могут использовать голосовой ассистент Siri, установленный на гаджетах компании Apple, для вывода средств со счета владельца гаджета, даже если его экран заблокирован, пишет РБК со ссылкой на сотрудника Сбербанка.

vienthonga.vn Голосовой ассистент Siri

По его словам, некоторыми моделями iPhone можно управлять с помощью голоса и предустановленной программы Siri. Голосовой помощник отправляет сообщения с заблокированного экрана и делает переводы в том случае, если банк пользователя проводит их с помощью СМС-сообщений по номеру телефона.

Мошеннику достаточно ввести определенную последовательность команд с телефона, чтобы перевести деньги со счета, привязанного к номеру гаджета. Получив СМС с кодом от банка, нужно только попросить голосовой помощник прочитать сообщение и отправить эти цифры на номер банка.

В пресс-службе Сбербанка отметили, что о проблеме знают, однако случаи хищения средств таким способом не стали комментировать. «Мы работаем с Apple, чтобы на уровне операционной системы не было возможности манипуляции функциональностью устройства Siri и функциональностью СМС-банков», — заявила пресс-служба, добавив, что банк автоматически блокирует подозрительные операции.