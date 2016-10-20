Москва, 20 октября, 2016, 08:38 — ИА Регнум. Торги на Московской бирже 19 октября закрылись снижением по американскому доллару и единой валюте. По итогам дня курс доллар/рубль вырос на 0,84%, до 62,25 рубля, евро/рубль на 0,86%, до 68,37 рубля.

ИА REGNUM Доллар

Рубль перешёл в наступление с открытия торговой сессии. Его рост был поддержан повышением нефтяных котировок и усилился на американской сессии после публикации данных Минэнерго США.

Участники рынка продавали валюту в ответ на подорожание нефти до $53,10, отреагировав на резкое сокращение запасов нефти в стране на 5,25 млн баррелей на прошлой неделе. При этом они проигнорировали увеличение запасов бензина и добычи нефти.

На новостях курс доллара снизился до 62,20 руб., курс евро до 68,16 руб. Курс евро обновил годовой минимум. Евро находился под давлением в ожидании результатов сегодняшнего заседания ЕЦБ по монетарной политике и пресс-конференции Марио Драги.

На данный момент бочка нефти марки Brent стоит 3272 рубля. Судя по её стоимости, рубль не такой уж и дорогой относительно цен на нефть. Новый виток роста нефтяных цен способствовал повышению курса национальной валюты. В четверг, 20 октября, тенденция к укреплению национальной валюты сохранится.

В первой половине дня пара доллар/рубль, вероятнее всего, останется торговаться на уровне 62,25 руб. На американской сессии следует ожидать возвращение курса доллара США к минимуму 61,81 руб. от 10 октября 2016 года, по паре евро/рубль к 67,60 руб.