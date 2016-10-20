Челябинская область, 20 октября, 2016, 08:35 — ИА Регнум. На Южном Урале глава посёлка Фершампенуаз Нагайбакского района Егор Шукшин оказался в центре скандала. Родители подростков обвинили его в избиении своих детей, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

youareweb Напитки и алкоголь

По данным сельчан, инцидент произошёл ещё 7 октября. Якобы между подростками и главой посёлка произошёл бытовой конфликт. И в результате ссоры чиновник якобы ударил юных жителей посёлка.

В региональном управлении СКР подтверждают: заявления родителей действительно поступили в правоохранительные органы. Сейчас следователи проводят проверку.

По версии подростков, глава посёлка якобы был пьян. Сам же Шукшин утверждает, что в нетрезвом виде, наоборот, были подростки. Он их якобы не бил, а лишь сделал им замечание. Кто прав в этой истории, а кто виноват — выяснит следствие.

В администрации населённого пункта не смогли прокомментировать инцидент. Сам глава посёлка, по данным представителей мэрии, находится в отпуске.