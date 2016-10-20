Мюнхен, Германия, 20 октября, 2016, 08:30 — ИА Регнум. В матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов мюнхенская «Бавария» на своем поле разгромила голландский ПСВ. Встреча, прошедшая 19 октября на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене, завершилась со счетом 4:1.

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У «Баварии» отличились Томас Мюллер, Йошуа Киммих, Роберт Левандовски и Арьен Роббен. В составе гостей отличился Лучано Нарсингх.

После третьего тура группового этапа Лиги чемпионов мюнхенская «Бавария» пока занимает второе место в турнирной таблице, имея в активе 6 очков. ПСВ, набравший 1 балл, находится на 3-й позиции.

Лига чемпионов. Группа D. 3-й тур

«Бавария» (Мюнхен, Германия) — ПСВ (Эйндховен, Нидерланды) — 4:1.

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