Токио, 20 октября, 2016, 08:27 — ИА Регнум. В Японии зарегистрировано землетрясение магнитудой 5,4, сообщает 20 октября Reuters.

smchealth.org Землетрясение

Эпицентр землетрясения находился в восточной части Японии в префектуре Чиба, расположенной к востоку от Токио, сообщает Геологическая служба США (USGS). Землетрясение зафиксировано в 11:50 утра по местному времени. Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.

Напомним, землетрясения распространены в Японии, которая является одним из самых сейсмически активных районов мира. На долю Японии приходится около 20% всех землетрясений мира магнитудой 6 баллов и выше.