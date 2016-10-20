Петропавловск-Камчатский, 20 октября, 2016, 08:23 — ИА Регнум. Статистика говорит о том, что жители Камчатки стали меньше тратить на продукты питания, алкоголь и бытовую технику. Профсоюзы, в свою очередь, возмущаются ростом цен на продукты первой необходимости и недоумевают, почему помидоры, выращенные на полуострове, стоят почти 500 рублей, а привезенные в регион — всего 160 рублей. Судебные приставы изъяли у населения 1 998 запрещенных предметов при осмотре на входах в здания судов края. Камчатцы-должники стали получать отдельные квитанции с пенями и штрафами. Корейцам разъяснили особенности строительства в России, и при этом они все еще хотят построить поликлинику на полуострове. На Камчатке открыли первую школу юных каюров. Подробнее о главном в регионе за 20 октября в обзоре ИА REGNUM.

mashable.com Помидоры в продуктовом магазине

Кризис заставил экономить на еде и алкоголе

Из-за падения доходов жители Камчатки стали меньше тратить на продукты питания, бытовую технику. Кризис сказался и на продажах алкоголя в регионе, пишет ИА «Кам 24».

По данным Камчатстата, в прошлом году оборот розничной торговли по сравнению с 2014 годом сократился на 4,7%, составив 50 миллиардов 432 миллиона рублей.

«Снижение розничного товарооборота в 2015 году связано с падением покупательского спроса, одной из причин которого является снижение уровня доходов населения, что обусловлено экономическими факторами. Реальные располагаемые денежные доходы в 2015 году по сравнению с 2014 годом снизились на 1,7% при росте потребительских цен на 12,6%», — отметили статистики.

В регионе на 3,4% снизились продажи продуктов питания.

Больше всего покупателей потеряли продавцы одежды — снижение на 9,8%, бытовой техники и электроники — на 17,4%.

Алкоголя в 2015 году продали в количестве 11 литров спирта на каждого жителя полуострова, что на 4% меньше, чем в 2014 году.

Золотые помидоры Камчатки

В то же время, по подсчетам Федерации профсоюзов Камчатки, с 1 января 2016 года цены на продукты питания и товары первой необходимости в регионе увеличились в среднем на 12,8%. А на отдельную группу продовольственных товаров на 30−50% (картофель — 57%, морковь и лук — 35%, рыбопродукция — 40%), сообщает «Камчатка-информ».

Так, в октябре в процессе анализа отмечено значительное снижение цены на овощи, выращиваемые в Камчатском крае. Но, если сравнивать с их стоимостью в октябре 2015 года, то рост цены очевиден. Постепенно повышаются и цены на фрукты, мясную и молочную продукцию.

«Вызывает недоумение, что стоимость камчатских овощей неоправданно завышена. Так, например, стоимость свеклы местного производителя составляет 72 рубля, привезенной вдвое меньше — 34,8 рубля. Уже привычна цена камчатских помидоров на продуктовом рынке. Так, стоимость помидоров, привезенных из Китая или Приморья, в которую включена доставка, составляет 162 рубля, камчатского производителя — 475,2 рубля», — отметили в Федерации профсоюзов.

В суд с боеприпасами

С начала года судебные приставы изъяли у посетителей судов Камчатки около двух тысяч запрещенных предметов. Среди них — газовые баллончики и электрошокеры, сообщает ИА «Кам 24».

Всего судебными приставами при попытке проноса в здания судов было выявлено 1 998 запрещенных предметов. В их числе — 7 единиц газового и травматического оружия, 16 электрошокеров, 45 газовых баллончиков и 2 боеприпаса.

«За 9 месяцев текущего года сотрудники Петропавловск-Камчатского городского отдела по обеспечению установленного порядка деятельности судов обеспечили безопасность судей, заседателей, участников судебного процесса и свидетелей в ходе 10 248 судебных заседаний. При этом судебные приставы отметили, что камчатцы стали более законопослушными. Так, физическая сила и специальные средства в отношении участников заседания не применялись», — сообщили в пресс-службе УФССП России по Камчатскому краю.

Отдельная квитанция на пени и штрафы

Жители Камчатки начали получать отдельные квитанции с расчетом пени за долги от ПАО «Камчатскэнерго». Всего по краю доставлено порядка 30 тысяч квитанций с расчетом пени на общую сумму более 14 миллионов рублей, сообщает интернет-газета «Полуостров Камчатка».

Наибольшее число должников — жители Петропавловска-Камчатского: в краевой столице дополнительный документ с расчетом пени получили более 15 тысяч абонентов. Суммы начисленной пени зависят от величины долга и периода его образования. У некоторых граждан — это 100 рублей, у других пени могут достигать десятков тысяч. Например, при задолженности 60 тысяч рублей за период 15 месяцев пени составят порядка 20 тысяч рублей.

Энергетики призывают жителей Камчатки не затягивать с оплатой энергоресурсов. А в случае финансовых затруднений — заключать соглашения о реструктуризации долга. С каждым абонентом ведется индивидуальная работа. Выход можно найти из любой ситуации — было бы желание самого должника.

Корейцы все еще хотят построить краевую больницу на Камчатке

Власти Камчатки в Сеуле обсудили с представителями Корейского института развития индустрии здравоохранения (KHIDI) строительство на полуострове краевой больницы, пишет ИА «Камчатка».

На переговорах стороны обсудили план реализации предынвестиционной части проекта, рассмотрели возможные риски, связанные с его реализацией.

Камчатская делегация, представляя партнерам концепцию, заложенную в архитектурно-строительное решение краевой больницы, разъяснила существующие в РФ жесткие нормативные требования для объектов здравоохранения. Опираясь на них, корейская сторона представит свое видение актуализации проектно-сметных документов строительства краевой больницы.

Соглашение о строительстве краевой больницы на полуострове было подписано ранее губернатором Камчатского края Владимиром Илюхиным и президентом Корейского института развития индустрии здравоохранения (KHIDI) Ли Ёнг Чаном.

На Камчатке открыли школу юных каюров

В камчатском посёлке Палана набрали первую учебную группы школы юных каюров. Занятия с детьми и подростками организованы на базе питомника ездового собаководства, созданного при содействии КГБУ «КамчатЭтноСервис», сообщает ИА «Камчатка».

На первом установочном занятии ребята познакомились со своим наставником — участником стартов традиционной камчатской экстремальной гонки на собачьих упряжках «Берингия» Анатолием Ларионовым. Опытный каюр согласился вести в школе практические занятия. С начинающими спортсменами он поделится знаниями о том, как воспитывать собак, готовить их к длительным переходам.

«Раньше много было собак, и нарт было много, и ездили в основном на них. Сейчас на снегоходы перешли и о собаках начали забывать. Но теперь опять это направление возрождается. Дело хорошее, интересное», — сказал Анатолий Ларионов.