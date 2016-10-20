Ереван, 20 октября, 2016, 08:11 — ИА Регнум. После того, как на выборах мэров двух крупнейших после Еревана городов Армении — Гюмри и Ванадзора оппозиционная партия «Армянский национальный конгресс» (АНК) набрала около 1% голосов, лидер партии, первый президент Армении Левон Тер-Петросян уже дважды выступил с публичными предостережениями к власти.

Photolure Левон Тер-Петросян

19 января бывший президент выступил с двумя предложениями к новому правительству Армении. Отметив, что не сомневается в том, что Карен Карапетян вступил на пост премьер-министра с «искренним устремлением провести оздоровление экономической ситуации в стране», Тер-Петросян заявил, что корень всех зол в Армении — это коррупция, «повсеместный и ненасытный грабеж национального богатства со стороны государственных чиновников».

Поэтому, по мнению экс-президента, самой актуальной задачей, стоящей перед правительством, должно стать применение не формальных, а действительно эффективных механизмов борьбы с коррупцией, для чего, по его убеждению, необходимо следующее: «Во-первых, ликвидировать внебюджетные счета и фонды государственных и муниципальных органов, различных ведомств. Во-вторых, немедленно ратифицировать статью 20 Конвенции ООН против коррупции, касающуюся незаконного обогащения чиновников».

По мнению первого президента Армении, если эти два предложения не будут включены в программу правительства, питать надежду на улучшение экономического состояния и развития Армении станет бессмысленным, а новое правительство постигнет участь предыдущих двух правительств.

«Хотя эти предложения не новы и озвучивались множество раз, однако до сих пор это оставалось «гласом вопиющего в пустыне». Пока коррупция в Армении не будет искоренена, ни один премьер-министр успеха не достигнет и спустя недолгий срок станет очередным козлом отпущения. Из-за ненасытности власть имущих и коррупции мы можем потерять не только нашу независимость, но и Карабах и Армению. Именно это должно глубоко осознать новое правительство и проявить смелость и решительность для преодоления этого величайшего зла. В противном случае, любое его обещание о системных изменениях останется лишь пустым звуком», — написал Левон Тер-Петросян.

За несколько часов до публикации предложений к правительству, глава парламентской фракции АНК Левон Зурабян заявил, что независимо от содержания программы правительства, которая была опубликована 19 октября, оппозиционная партия ничего хорошего от «коррумпированной системы» не ждет.

«Я не думаю, что какой-то программой или текстом программы можно улучшить ситуацию в стране. Можно представить самые лучшие программы, а затем творить то же зло, которое творилось на протяжении 18 лет. Так что, независимо от содержания программы, конечно, мы не ждем от этой коррумпированной системы ничего хорошего», — сказал Зурабян в эфире радио «Азатутюн».

Между тем 13 октября Тер-Петросян выступил с ещё одним предупреждением, о грозящем в скором времени Армении дефолте. «В то время, как режим занят театральными действиями по реформированию системы управления и избирательного процесса, очевидным образом нацеленные не столько на оздоровление государства, сколько на укрепление и увековечение собственной власти, нашей стране в скором времени грозит реальная экономическая катастрофа, на этот раз под «благозвучным» названием ДЕФОЛТ», — написал бывший президент Армении.

На заявление о дефолте откликнулся центральный банк Армении, в котором отметили, что Армения «исполняла и продолжает исполнять взятые обязательства без каких-либо препятствий, и в будущем не обозначается каких бы то ни было рисков, связанных с неспособностью РА исполнять взятые обязательства. Более того, примечателен целый ряд показателей, которые свидетельствуют о достаточной кредитоспособности РА в будущем».