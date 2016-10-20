Вашингтон, 20 октября, 2016, 07:57 — ИА Регнум. Кандидат на пост президента США от Демократической партии Хиллари Клинтон победила представителя республиканцев Дональда Трампа в третьем раунде теледебатов, которые проходили в Лас-Вегасе. Об этом говорится в сообщении телеканала CNN на странице в социальной сети Twitter.

chicagotribune.com Предвыборные дебаты между Хиллари Клинтон и Дональдом Трампом

«Хиллари Клинтон побеждает в третьем раунда президентских дебатов, по результатам онлайн-опроса телезрителей канала CNN», — отмечается в сообщении.

Согласно данным телеканала, Трампа поддержали 39% опрошенных, Клинтон — 52% зрителей.

Ранее агентство Associated Press сообщило, что претендент на пост главы США от партии демократов Хиллари Клинтон во время дебатов с кандидатом от республиканцев Дональдом Трампом в Лас-Вегасе вновь обвинила РФ в кибернападениях на американские сайты, а также в шпионаже в отношении граждан США.

Таким образом, считает бывший госсекретарь США, Москва намерена повлиять на выборы в США.

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