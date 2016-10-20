Луга , Ленинградская область, 20 октября, 2016, 07:54 — ИА Регнум. На Лужском полигоне Западного военного округа прошли тактические учения по управлению ракетными ударами. Участниками учений выступили расчеты оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М», сообщает 20 октября пресс-служба Западного военного округа.

topwar.ru Ракетный комплекс «Искандер-М»

Боевые расчеты ОТРК «Искандер-М» выполнили одиночные и групповые электронные пуски ракет по целям, которые имитировали командные пункты и радиолокационные станции (РЛС) условного противника. Кроме того, ракетчики отработали такие задачи, как развертывание ОТРК и смену стартовых позиций, а также загрузку ракет.

В учениях были задействованы около 100 военнослужащих и свыше 20 единиц техники. Учения прошли в рамках итоговой проверки за 2016 учебный год.