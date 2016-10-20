Ростов-на-Дону, 20 октября, 2016, 07:47 — ИА Регнум. «Ростов» проиграл «Атлетико» (0:1) на своём поле, но при этом мог зацепить очки. Так считает вратарь жёлто-синих Сослан Джанаев. Своё мнение он выразил в эфире телеканала «Матч ТВ».

vk.com/fcrostov Сослан Джанаев на разминке с тренером Виталием Кафановым

«Мы все знаем, что «Атлетико» — это топ-клуб, топ-команда. Действительно, если брать оборону, то в обороне мы сыграли хорошо, но не получилась игра в атаке. «Атлетико» не дал нам разбежаться и навязал нам свою игру в обороне. Они хорошо защищались, не дали нам сыграть в свою игру», — сказал голкипер.

Напомним, что матч третьего группового этапа Лиги чемпионов УЕФА состоялся накануне, 19 октября. На ростовском стадионе «Олимп-2» был полный аншлаг. На перерыв команды уходили с нулевой ничьей.

Пока ростовчане находятся на нижней строчке в группе D. Донской клуб заработал одно очко, сыграв с голландским ПСВ вничью — 2:2. Также одно очко у команды из Нидерландов. Теперь «Ростову» предстоят ответные поединки. Так, 1 ноября дружина Ивана Данильянца отправится в Мадрид на встречу с «Атлетико», 23 ноября примет у себя «Баварию» (Мюнхен), 6 декабря сыграет в Нидерландах с ПСВ.