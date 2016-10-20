Буэнос-Айрес, 20 октября, 2016, 07:44 — ИА Регнум. Десятки тысяч женщин Аргентины провели акции протеста против гендерного насилия после изнасилования и убийства 16-летней девушки в одном из прибрежных городов страны, сообщает 19 октября Reuters.

elpais.com Протест против гендерного насилия в Аргентине

«Я хочу чувствовать себя в безопасности, так же, как и мужчины, когда иду по улице. Летом я хочу носить юбку и, чтобы при этом меня никто не беспокоил», — сказала участница протеста Марчер Виктория Васкес.

Тысячи женщин направились к исторической площади Пласа-де-Майо, расположенной в центре Буэнос-Айреса, с требованиями прекратить всякое насилие в отношении женщин.

Согласно данным Постоянной ассамблеи по правам человека Аргентины, каждые 30 часов в Аргентине погибает одна женщина.