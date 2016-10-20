Улан-Удэ, 20 октября, 2016, 07:44 — ИА Регнум. «ОЭЗ ТРТ «Байкальская гавань» — не единственная площадка для развития туризма в Бурятии», — заявили сегодня, 20 октября, в республиканском правительстве.

travel-siberia.ru Байкальская гавань

Уточняется, что в регионе в 2012 году стартовала реализация четырех крупных кластерных проектов. Это «Подлеморье» с выходом на Байкал в Кабанском районе, автотуристический кластер «Байкальский» в Иволгинском районе, историко-культурный кластер «Кяхта» с его известным «Чайным путем», а также кластер «Тункинская долина», куда вошли самые известные маршруты на минеральные источники Аршана.

Как сообщили ИА REGNUM в правительстве Бурятии, на развитие четырех кластеров направлено 290 млн рублей. На эти средства построили объекты инженерной инфраструктуры, что «позволило значительно повысить туристическую привлекательность этих туристических продуктов».

«Уже сегодня наблюдается динамика развития и отдача от рынка туризма. К примеру, количество туристских прибытий и объем платных услуг увеличились в два раза», — говорится в сообщении республиканского правительства. Сообщается, что к четырем укрупненным инвестиционным проектам по созданию туристических кластеров в декабре 2015 года добавились еще два — «На великом чайном пути» в Селенгинском районе и «Байкал старовер» в Тарбагатайском районе. Эти проекты включены в ФЦП «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011 — 2018 годы)».

По данным властей Бурятии, за пять лет в регионе введено и реконструировано 239 объектов туризма, создано более 1 тысячи рабочих мест, уплачено 621 млн руб. налоговых платежей.

Напомним, как ранее сообщал ИА REGNUM заместитель генерального директора Фонда регионального развития Бурятии Станислав Алексеев, за последние 10 лет турпоток в Бурятию увеличился по официальным данным более чем в 6 раз — с 150 тыс. туристов в 2007 году до 990 тыс. человек в 2015 году.

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Что касается «Байкальской гавани», эксперты не сошлись во мнении о перспективах ее развития после передачи на республиканский уровень. Например, Станислав Алексеев считает, что идея проекта привлекательна инвестору. «Говорить, что проект не удался, что он не реализован, — это неправильно, его еще предстоит реализовывать», — заявил он.

А вот депутат Народного хурала Бурятии Баир Цыренов считает, что сейчас «проект «Байкальская гавань» просто сливают». И на данном этапе передача ОЭЗ на региональный уровень «не выглядит обнадеживающей». Парламентарий отметил, что в проект необходимо привлекать инвестиции, но сейчас это представляет большую сложность, так как, по его мнению, не созданы условия со стороны региональной власти.

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Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, правительство РФ передает полномочия по завершению строительства отдельных ОЭЗ на уровень субъектов, в том числе это касается «Байкальской гавани», в то же время ряд ОЭЗ в России упразднили.

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