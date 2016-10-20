Москва, 20 октября, 2016, 07:40 — ИА Регнум. В 2017 году объем государственной поддержки отечественного авторынка может составить около 60 млрд рублей. Об этом, как передает «Коммерсантъ», сообщил замминистра промышленности и торговли Российской Федерации (РФ) Александр Морозов.

ИА REGNUM Поддержка

«Мы (Минпромторг) надеемся, что в 2017 году нам удастся реализовать новые программы стимулирования спроса, — говорит он. — Общий объем бюджетной поддержки автопрома составит в 2017 г. не менее 60 млрд рублей».

При этом Морозов добавил, что в целях стимулирования спроса Минпромторг также разработал ряд новых программ, среди которых программы для многодетных семей и молодых водителей.

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