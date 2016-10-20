Вашингтон, 20 октября, 2016, 07:33 — ИА Регнум. Российские дипломатов не смогут принять участие в контроле за выборами в США: Госдепартамент рекомендовал национальной делегации присоединиться к международной миссии Бюро по демократическим институтам по правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ, пишет газета «Известия» со ссылкой на Центризбирком РФ.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Выборы

По данным издания, такой формат в ЦИКе сочли неприемлемым. Направить дипломатов на избирательные участки предложило посольство РФ в Вашингтоне, однако Госдеп США отказал после серии переговоров.

Кроме того, три штата — Оклахома, Техас и Луизиана — отклонили запрос посольства РФ на пребывание на избирательных участках с использованием довольно жестких формулировок, утверждает источник в дипломатических кругах. По его словам, в Техасе пригрозили привлечь российских наблюдателей к уголовной ответственности, что является нарушение всех принципов демократии и норм международного наблюдения.

Член ЦИК Василий Лихачев отметил, что такие «русофобские тренды» диктует Госдепартамент США, и отказ принять наблюдателей демонстрирует нарушение международно-правовых норм, закрепленных Венской конвенцией о дипломатических сношениях 1961 года.