Tesla планирует оснастить свои модели новой системой автопилота
Вашингтон, 20 октября, 2016, 07:28 — ИА Регнум. Глава совета директоров Tesla Motors Элон Маск заявил, что все новые модели компании Tesla могут быть оснащены системой полного автопилотирования, сообщает 19 октября Reuters.
Представители компании Tesla сообщили, что автомобили модели S и X уже оснащены новым оборудованием, которое включает в себя восемь видеокамер, 12 обновленных датчиков и радиолокационную станцию с увеличенной скоростью обработки данных.
Маск добавил, что программное обеспечение будет полностью разработано в США. На автомобили Tesla установят чип «Титан», разработанный компанией Nvidia Corp.
Маск сказал, что к концу 2017 года автомобили Tesla смогут ездить в полном автономном режиме из Лос-Анджелеса в Нью-Йорк «без единого прикосновения» к рулевому колесу.
Напомним, система автопилотирования Tesla стала причиной ДТП. Трагический случай произошёл в начале мая в американском штате Флорида. Автомобиль Model S врезался в трейлер, совершавший поворот на нерегулируемом перекрёстке. Водитель электромобиля получил тяжёлые травмы, от которых позднее скончался в больнице.
В компании Tesla заявили, что это первый случай ДТП со смертельным исходом при использовании автопилота.