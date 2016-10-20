Вашингтон, 20 октября, 2016, 07:28 — ИА Регнум. Глава совета директоров Tesla Motors Элон Маск заявил, что все новые модели компании Tesla могут быть оснащены системой полного автопилотирования, сообщает 19 октября Reuters.

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Представители компании Tesla сообщили, что автомобили модели S и X уже оснащены новым оборудованием, которое включает в себя восемь видеокамер, 12 обновленных датчиков и радиолокационную станцию с увеличенной скоростью обработки данных.

Маск добавил, что программное обеспечение будет полностью разработано в США. На автомобили Tesla установят чип «Титан», разработанный компанией Nvidia Corp.

Маск сказал, что к концу 2017 года автомобили Tesla смогут ездить в полном автономном режиме из Лос-Анджелеса в Нью-Йорк «без единого прикосновения» к рулевому колесу.

Напомним, система автопилотирования Tesla стала причиной ДТП. Трагический случай произошёл в начале мая в американском штате Флорида. Автомобиль Model S врезался в трейлер, совершавший поворот на нерегулируемом перекрёстке. Водитель электромобиля получил тяжёлые травмы, от которых позднее скончался в больнице.

В компании Tesla заявили, что это первый случай ДТП со смертельным исходом при использовании автопилота.