Брюссель, 20 октября, 2016, 07:24 — ИА Регнум. Власти Российской Федерации (РФ) направили для усиления военной группировки в Сирии все корабли Северного флота и часть Балтийского флота. Об этом в среду, 19 октября, сообщил агентству Reuters высокопоставленный дипломат в Североатлантическом альянсе, сославшись на данные разведки.

mil.ru Поход кораблей Северного флота

«Они (руководство Вооруженных сил РФ) направили все корабли Северного и часть Балтийского флота (к Сирии)», — сказал дипломат.

По его словам, военные суда РФ 18 октября прошли мимо акватории Норвегии — и это «наиболее крупная операция по развертыванию со времени окончания холодной войны».

При этом дипломат добавил, что перемещение кораблей является «недружественным жестом» по отношению к НАТО.

Источник утверждает, что таким образом власти Российской Федерации (РФ) намерены увеличить число самолетов в Сирии и в течение 2-х недель начать завершающую воздушную операцию в Алеппо.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 17 октября текущего года начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ Сергей Рудской объявил, что с 20 октября в сирийском городе Алеппо будет действовать гуманитарная пауза.

Командование России предлагает лидерам незаконных вооруженных формирований и их спонсорам с 8 часов утра 20 октября беспрепятственно покинуть район восточного Алеппо по дороге Кастелло и в районе рынка Сук-эль-Хай.

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