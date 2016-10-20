Барнаул, 20 октября, 2016, 07:57 — ИА Регнум. В сравнении с 2015 годом, смертей и острых отравлений от токсического действия алкоголя в Алтайском крае становится меньше: такой вывоз сделали специалисты Роспотребнадзора по итогам токсикологического мониторинга за 9 месяцев 2016 года.

Светлана Шаповалова Магазин ритуальных товаров в Барнаульском крематории

Всего за этот период было зарегистрировано 729 случаев острых отравлений. В 14,68% случаев они закончились смертью. От токсического действия алкоголя погибли 107 человек, тогда как в прошлом году за этот же период было зарегистрировано 162 смертельных отравления. Токсических отравлений тоже было значительно больше — 925.

Соотношение количественных значений случаев острых отравлений среди населения в Алтайском крае по видам алкоголя представлено в таблице:

Зарегистрировано случаев

острых отравлений

2016 год

2015 год

всего

729

Как уже сообщало ИА REGNUM, смертность в регионе за восемь месяцев 2016 года (в сравнении с предыдущим периодом), по данным Алтайкрайстата, уменьшилась на 616 человек. Так, если в 2015 году умерли 23 018 человек, то в текущем — 22 240. Вместе с тем на 382 человека уменьшилось и число родившихся. Этот показатель в текущем году составил 19 616 чел., а в 2015 году — 19 998 человек.