Берлин, 20 октября, 2016, 07:17 — ИА Регнум. Урегулирование ситуации на Украине может быть достигнуто только на основе Минских соглашений. К такому выводу пришла «нормандская четвёрка» на переговорах, завершившихся накануне, 19 октября. Миссию ОБСЕ в Донбассе участники переговоров готовы расширить. По гуманитарным вопросам больших результатов достичь не удалось. Об этом сообщил журналистам президент России Владимир Путин сегодня, 20 октября.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Прикрытие

Комментируя достигнутые на встрече в «нормандском формате» (Россия, Украина, Германия, Франция) договорённости, Путин заявил, что определены шаги на ближайшее время. «Все участники встречи подтвердили, что в основе урегулирования на юго-востоке Украины должны лежать Минские соглашения, все подтвердили свою приверженность этим договоренностям», — сказал он.

Путин упомянул первоочередные вопросы на будущее — те, что касаются разведения сил в зоне конфликта (между Киевом и Донбассом). Участники переговоров выразили готовность расширить миссию ОБСЕ в ДНР и ЛНР — речь идёт в том числе и о зоне отвода тяжёлой техники.

По гуманитарным вопросам большого прогресса на переговорах не наблюдалось. «К сожалению, здесь многого добиться не удалось, но выразили готовность решать вопросы гуманитарного характера», — сказал он.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент Украины Пётр Порошенко по итогам встречи сообщил, что «четвёрка» договорилась продолжить работу по подготовке концепции избирательного законодательства в Донбассе на уровне экспертных групп. Киев рассчитывает на обмен пленными в формате «всех на всех».