Путин сообщил, до чего удалось договориться «нормандской четвёрке»
Берлин, 20 октября, 2016, 07:17 — ИА Регнум. Урегулирование ситуации на Украине может быть достигнуто только на основе Минских соглашений. К такому выводу пришла «нормандская четвёрка» на переговорах, завершившихся накануне, 19 октября. Миссию ОБСЕ в Донбассе участники переговоров готовы расширить. По гуманитарным вопросам больших результатов достичь не удалось. Об этом сообщил журналистам президент России Владимир Путин сегодня, 20 октября.
Комментируя достигнутые на встрече в «нормандском формате» (Россия, Украина, Германия, Франция) договорённости, Путин заявил, что определены шаги на ближайшее время. «Все участники встречи подтвердили, что в основе урегулирования на юго-востоке Украины должны лежать Минские соглашения, все подтвердили свою приверженность этим договоренностям», — сказал он.
Путин упомянул первоочередные вопросы на будущее — те, что касаются разведения сил в зоне конфликта (между Киевом и Донбассом). Участники переговоров выразили готовность расширить миссию ОБСЕ в ДНР и ЛНР — речь идёт в том числе и о зоне отвода тяжёлой техники.
По гуманитарным вопросам большого прогресса на переговорах не наблюдалось. «К сожалению, здесь многого добиться не удалось, но выразили готовность решать вопросы гуманитарного характера», — сказал он.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент Украины Пётр Порошенко по итогам встречи сообщил, что «четвёрка» договорилась продолжить работу по подготовке концепции избирательного законодательства в Донбассе на уровне экспертных групп. Киев рассчитывает на обмен пленными в формате «всех на всех».