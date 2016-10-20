Барнаул, 20 октября, 2016, 06:37 — ИА Регнум. Алтайкрайстат обнародовал данные краткие итоги работы предприятий региона в сфере производства промышленной продукции за январь-сентябрь 2016 года: индекс промышленного производства составил 100,8%. По объему отгруженных товаров лидирует производство машин и оборудования (130% в сравнении с аналогичным периодом 2015 года), производство резиновых и пластмассовых изделий (121,7%), а также — целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность (118,8%).

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В лидирующей подотрасли края — пищевой и перерабатывающей промышленности — рост объемов производства отмечают в молочной промышленности (101,4%), масложировой промышленности (103,6%), плодоовощной промышленности (в 1,6 раза), производстве готовых кормов для животных (106,1%), производстве напитков (116,3%), а также в производстве прочих пищевых продуктов (118,2%).

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по фактическим видам экономической деятельности в Алтайском крае

(в действующих ценах)

Наиболее интенсивный рост индекса (140,8%), согласно оперативным данным, продемонстрировало производство кожи, изделий из кожи и производство обуви, а самое большое падение произошло только в металлургическом производстве и производстве готовых металлических изделий (74,8%).

Как уже сообщало ИА REGNUM, в марте 2016 года представители Союза промышленников Алтая и регионального управления по промышленности и энергетике в ходе большого совещания договорились использовать все преимущества антироссийских экономических санкций и не допустить стагнации. В кризисный 2015 год экономика Алтайского края тоже не ушла «в минус»: на протяжении всех 12-ти месяцев индекс промышленного производства держался в пределах 100%. По оценке первого вице-губернатора Сергея Локтева, этому способствовала программа импортозамещения.

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В пример он приводил показатели в пищевом производстве — 113 процентов. Несмотря на то, что результаты первых двух месяцев текущего года оптимизма не внушали (по итогам января-февраля 2016 года индекс промышленного производства составлял 97,1%), на том мартовском совещании вице-губернатор высказывал пожелание удержать уровень промышленного производства.

«Может быть, удастся выйти на 100 процентов к уровню прошлого года не в первом полугодии, а первом квартале. Нужно стремиться к росту, выходить из стагнации», — подчеркивал Сергей Локтев.

Общая сумма государственной поддержки предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности по всем направлениям составила 70,2 млн. рублей. Наибольший объем, 56,6 млн. рублей, приходится на субсидирование краткосрочных кредитов, привлекаемых на закуп отечественного сельскохозяйственного сырья для первичной и промышленной переработки, а также по инвестиционным кредитам в размере 13,6 млн. рублей.