Омск, 20 октября, 2016, 06:33 — ИА Регнум. В Любинском районе Омской области оглашен приговор бывшему санитару психоневрологического интерната, признанному виновным в гибели пациента. Об этом ИА REGNUM сообщили в областной прокуратуре.

George Hodan Суд

Приговор по делу в отношении бывшего санитара Драгунского психоневрологического интерната вынес Любинский районный суд Омской области. Мужчина признан виновным в причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей.

В суде установлено, что ночью 10 ноября 2015 года санитар закрыл на ключ дверь в одну из палат в отделении «Милосердие» и не стал проводить палатный обход каждые два часа. В это время пациент интерната, страдающий психоневрологическим заболеванием, вышел из палаты через окно и покинул территорию учреждения. Спустя несколько часов он скончался от общего переохлаждения организма. Утром его тело около здания старого овощехранилища обнаружили работники интерната.

В облпрокуратуре уточнили, что санитар свою вину не признал, однако уволился из лечебного учреждения по собственному желанию на следующий день после происшествия.

Любинский районный суд назначил ему наказание в виде 1 года 3 месяцев ограничения свободы.

Добавим, всего в Омской области по состоянию на конец 2015 года действовало 15 государственных и шесть частных пансионатов.