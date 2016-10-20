Вашингтон, 20 октября, 2016, 06:24 — ИА Регнум. «Никогда ранее ни один иностранный лидер не обсуждался на президентских выборах больше, чем президент России Владимир Путин», — комментирует последние дебаты кандидатов в президенты США перед выборами ведущий колумнист CNBC Джейк Новак 20 октября.

chicagotribune.com Предвыборные дебаты Дональда Трампа и Хиллари Клинтон

«Его имя звучало даже при обсуждении вопроса нелегальной иммиграции… Благодаря Хиллари Клинтон, которая сдуру решила поговорить о Путине — вместо того, чтобы ударить по иммиграционным обещаниям Трампа», — сокрушается Новак.

По словам Новака, все началось «после того, как модератор Крис Уоллес поднял вопрос утечек WikiLeaks».

«Вместо того чтобы прояснить ее комментарии [об открытии границ — прим. ИА REGNUM ], Клинтон сразу обругала Уоллеса и каждого, кто читает информацию WikiLeaks, потому что эти данные стали доступны из-за российских хакеров», — продолжает Новак.

От «российских хакеров» кандидат в президенты США от Демократической партии перешла лично к Путину, после чего соперников было уже «не остановить».

Колумнист считает, что «Путин продолжает оставаться победителем в этих битвах, поскольку это повышает его статус», хотя, по его личному мнению, «на самом деле он просто диктатор страны с неустойчивой экономикой и безрадостным будущим».

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Сложно сказать, является ли президент России действительно «победителем в дебатах» и что это значит с точки зрения электоральных перспектив Владимира Путина в США. Однако можно подтвердить, что «просто диктатор» по какой-то странной причине является самой больной темой для американских кандидатов в президенты.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, во время последних дебатов перед президентскими выборами, которые состоятся 8 ноября, Хиллари Клинтон обвинила лично президента России в причастности к хакерским атакам на политические организации и институты США.

Кандидат от республиканцев Дональд Трамп со своей стороны заявил, что Владимир Путин принимает решения, касающиеся вопросов международной политики, более разумно, чем нынешний президент США Барак Обама и сама бывший госсекретарь, которая «не любит Путина, потому что он обвёл её вокруг пальца во всём».

При этом миллиардер отверг утверждения о его связях с Россией, но добавил, что «если бы США поладили с Россией, было бы совсем неплохо».