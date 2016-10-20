Москва, 20 октября, 2016, 06:10 — ИА Регнум. Социальная сеть «ВКонтакте» намерена до конца года запустить собственного виртуального оператора сотовой связи. Об этом 20 октября пишет газета «Известия» со ссылкой на источник, близкий к руководству компании.

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Уточняется, что оператор будет работать под брендом VKmobile. Переговоры об аренде сетевой инфраструктуры уже проведены с «МегаФоном». Для сайта оператора зарегистрирован домен VKmobile.me.

Согласно планам, за услуги связи VKmobile можно будет расплачиваться нетолько деньгами, но и определёнными действиями. За услуги связи пользователям соцсети можно будет лайкнуть рекламный пост, вступить в определённую группу, что-то посмотреть, чем-то поделиться и так далее.

Отмечается, что представители «ВКонтакте» и «МегаФона» от комментариев воздержались.