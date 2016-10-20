Вильнюс, 20 октября, 2016, 05:48 — ИА Регнум. Литва, Латвия и Эстония намерены удвоить затраты на оборону и безопасность из «страха перед Россией», сообщает Reuters 20 октября.

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Согласно отчету IHS Markit, к 2020 году общие оборонные бюджеты трех прибалтийских республик достигнут $2,1 млрд, что в два раза превышает соответствующие расходы в 2004 году, когда страны вступили в НАТО, и является самым быстрым ростом «военного» бюджета по сравнению с любым регионом мира.

«Мы видели, что политическое противостояние между Россией и Западом в последние годы переросло в эскалацию военной уверенности в себе… Скорее всего, это делает непосредственных соседей русских запуганными», — сообщил журналистам автор исследования Алекс Кокчаров.

В докладе IHS Markit, «источники которого не раскрываются», заявлено, что наибольший рост военных расходов Латвии и Литвы должен произойти еще до 2018 года. По мнению авторов исследования, после присоединения к России Крыма в 2014 году Латвия и Литва «договорились» поднять военные расходы, чтобы достичь цели в 2% военных расходов от ВВП стран к 2018 году, что является неофициальным «стандартом» для стран НАТО. Эстония уже достигла данного результата.

Три прибалтийские республики содержат отряды из 150 военнослужащих США в каждой из прибалтийских стран, которые были развернуты после 2014 года. В исследовании сообщается о планах правительств по увеличению контингентов до 1000 военнослужащих из Соединенных Штатов и других союзников по Североатлантическому альянсу.