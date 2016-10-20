Кош-Агач, Алтай, 20 октября, 2016, 05:34 — ИА Регнум. В Кош-Агачском районе Республики Алтай во время совместного рейда работников Сайлюгемского парка, пограничной службы и полиции задержана группа охотников с незаконно добытым архаром. Браконьеры пытались скрыться от инспекторов, однако их удалось задержать, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе парка.

В. Самунов, Сайлюгемский национальный парк Застреленный архар

Один из браконьеров является жителем города Владимир, проводники — местные жители. Охотничий трофей — взрослого самца аргали — нарушители не успели спрятать. Во время осмотра места инспекторы зафиксировали разделанную тушу животного.

Рейдовые мероприятия проходят в труднодоступной местности, где ранее сотрудниками парка был проведен учет аргали. Сейчас у животных проходит осенний гон, для самцов это ответственный период, говорит заместитель директора по научной работе Денис Маликов. Это время характеризуется большой скученностью, животные теряют свою привычную осторожность, чем и воспользовались браконьеры.

В. Самунов, Сайлюгемский национальный парк Место задержания браконьеров

Место задержания — урочище Каланегир, в двух километрах от территории Сайлюгемского парка. По предварительной информации, охота проходила в урочище Курук.

Алтайский горный баран аргали (архар) считается самым крупным в своем виде. Занесен в Красную книгу МСОП, Красную книгу России (классифицирован как находящийся под угрозой исчезновения подвид), занесен в Красную книгу Республики Алтай. Охота на аргали запрещена и преследуется законом. В Республике Алтай и сопредельной территории Монголии насчитывается около 400 особей архара.

Местные СМИ при этом отмечают, что в этих же местах в 2009 году произошел один из самых нашумевших браконьерских скандалов современной России.

Читайте подробности скандала в специальном сюжете «На Алтае упал вертолет с чиновниками»

Тогда во время охоты на аргали потерпел крушение вертолет с высокопоставленными чиновниками и бизнесменами на борту. Семь человек, в том числе полпред президента в Госдуме Александр Косопкин, погибли, четверым удалось выжить. По факту незаконной охоты было возбуждено уголовное дело, которое было прекращено в связи с истечением сроков давности привлечения обвиняемых к ответственности.